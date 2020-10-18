Редкач показав, скільки заробив на поразцi Ломаченка

Відомий боксер Іван Редкач (23-5, 18 КО) заробив на поразцi Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) 73 000 доларів.

Скриншот чека з букмекерської контори український середньоваговик виклав у себе в Instagram. На ньому видно, що ставка спортсмена склала 25 000 доларів за коефіцієнту 3,92.

"У кожного механізму є свій ресурс, і наш ідол теж не залізний. Не судіть строго. Васю, ми всi, вся Україна з тобою! Чекаємо назад у ринг!" – написав Редкач після бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12-раундовий поєдинок Ломаченка і Лопеса відбувся на арені MGM Grand і завершився перемогою уродженця Гондурасу за очками 116:112, 119:109, 117:111.

Пізніше Ломаченко звернувся до вболівальників. Також було опубліковано повне відео бою.

Крім того, стало відомо, скільки раундів виграв українець.

На пресконференції Василь зазначив, що не згоден із рішенням суддів.