"Реабілітація": розкрита несподівана правда про Повєткіна

Російський супертяж Олександр Повєткін довгий час боксував з осколками в ліктьових суглобах.

Про це розповів промоутер Російського Витязя, глава компанії "Світ боксу" Андрій Рябіньський.

Олександр Повєткін

"У нього була серйозна проблема з ліктями, про це мало хто знав. І через це була проблема – він скуто наносив удари, не міг правильно виконувати рухи, захищатися. Не так давно зробили операцію і видалили кілька осколків роздроблених кісток з обох ліктів. зараз все в порядку: Він пройшов реабілітацію, відновився після операції і, на мій погляд, став краще", – наводить слова менеджера Повєткіна Газета.Ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Рябіньський розповів про те, що організація бою Усик – Повєткін ніколи не розглядалася з точки зору конкретних пропозицій.

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