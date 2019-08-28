Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Реабілітація": розкрита несподівана правда про Повєткіна

3.3т Читати матеріал російською

Російський супертяж Олександр Повєткін довгий час боксував з осколками в ліктьових суглобах.

Про це розповів промоутер Російського Витязя, глава компанії "Світ боксу" Андрій Рябіньський.

Новини
Сенсація: бій Повєткін – Ф'юрі оголошено чемпіонським

Олександр Повєткін

Олександр Повєткін

"У нього була серйозна проблема з ліктями, про це мало хто знав. І через це була проблема – він скуто наносив удари, не міг правильно виконувати рухи, захищатися. Не так давно зробили операцію і видалили кілька осколків роздроблених кісток з обох ліктів. зараз все в порядку: Він пройшов реабілітацію, відновився після операції і, на мій погляд, став краще", – наводить слова менеджера Повєткіна Газета.Ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Рябіньський розповів про те, що організація бою Усик – Повєткін ніколи не розглядалася з точки зору конкретних пропозицій.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Олександр Повєткін Андрій Рябінскій
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...