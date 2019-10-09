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9 жовтня • оновлено в 18:38
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"З волі Всевишнього": в Росії записали звернення до Усика – опубліковане відео

2.3т Читати матеріал російською

У республіці Дагестан, яка є одним із суб'єктів РФ, висловили підтримку Олександрові Усику, який в ніч на 13 жовтня дебютує в надважкому дивізіоні.

Чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко опублікував у Instagram відео, зняте в Дагестані. На ньому видно, як на стіні високого будинку висвічується текст звернення до українця.

"13 жовтня. Чикаго Арена. Відбудеться бій Олександра Усика. Не пропусти бій легендарного українського боксера. Друзі з Дагестану бажають тобі перемоги з волі Всевишнього", – зазначено на сітілайті.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, суперником українця Олександра Усика стане 38-річний американець Чез Візерспун, який замінив Тайрона Спонга, що попався перед цим на допінгу.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

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Тема
Усик – Візерспун
Особа
Олександр Усик
Місце
Росія
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Титов Герман
Титов Герман
Еще и 13 числа, это КАПЕЦ, по воле Всевышнего!!!
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Титов Герман
Титов Герман
И дагистанцев тебе в зад!
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Титов Герман
Титов Герман
Тяжелейшего тебе поражения ВАТА московкская!!!
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