"Я – особливий": представлено бомбовий проморолик бою Усик – Візерспун

Український боксер Олександр Усик 12 жовтня проведе свій дебютний бій у суперважкій ваговій категорії.

В американському Чикаго ексабсолютний чемпіон світу в крузервейті битиметься з місцевим бійцем Чаззом Візерспуном. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бій Усик – Візерспун.

Історичний поєдинок буде показаний у багатьох країнах світу. Так, британський мовник Sky Sports презентував неймовірне промовідео до бою Усик – Візерспун. Ролик повністю присвятили українцю.

I AM USYK! 👁👁 @usykaa makes his eagerly awaited heavyweight debut this weekend ... are the big men ready for him? 🇺🇦💪 pic.twitter.com/tpciyZhdEp – Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 10 жовтня 2019 р.

"Я – унікальний. Я – різний. Я – грізний. Я – особливий. Я – Усик", – йдеться у промовідео під композицію групи The Matriarch "Shadows".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик спочатку мав битися з Тайроном Спонгом із Нідерландів, однак той за п'ять днів до бою попався на допінгу.

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