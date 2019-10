"Я – особливий": представлено бомбовий проморолик бою Усик – Візерспун

Український боксер Олександр Усик 12 жовтня проведе свій дебютний бій у суперважкій ваговій категорії.

В американському Чикаго ексабсолютний чемпіон світу в крузервейті битиметься з місцевим бійцем Чаззом Візерспуном. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бій Усик – Візерспун.

Історичний поєдинок буде показаний у багатьох країнах світу. Так, британський мовник Sky Sports презентував неймовірне промовідео до бою Усик – Візерспун. Ролик повністю присвятили українцю.

I AM USYK! 👁👁 @usykaa makes his eagerly awaited heavyweight debut this weekend ... are the big men ready for him? 🇺🇦💪 pic.twitter.com/tpciyZhdEp