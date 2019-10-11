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11 жовтня • оновлено в 13:33
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"Я – особливий": представлено бомбовий проморолик бою Усик – Візерспун

1.6т Читати матеріал російською

Український боксер Олександр Усик 12 жовтня проведе свій дебютний бій у суперважкій ваговій категорії.

В американському Чикаго ексабсолютний чемпіон світу в крузервейті битиметься з місцевим бійцем Чаззом Візерспуном. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бій Усик – Візерспун.

Історичний поєдинок буде показаний у багатьох країнах світу. Так, британський мовник Sky Sports презентував неймовірне промовідео до бою Усик – Візерспун. Ролик повністю присвятили українцю.

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Стало відомо, коли Усик проведе чемпіонський бій у суперваговиках

"Я – унікальний. Я – різний. Я – грізний. Я – особливий. Я – Усик", – йдеться у промовідео під композицію групи The Matriarch "Shadows".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик спочатку мав битися з Тайроном Спонгом із Нідерландів, однак той за п'ять днів до бою попався на допінгу.

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Тема
Усик – Візерспун
Особи
Олександр Усик Чазз Візерспун
Місце
США Чикаго
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70rus xxx
70rus xxx
Обязательно посмотрю.Мочи,Александр, негра.
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