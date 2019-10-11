"Що не вийшло?" Шевченко оцінив перемогу над Литвою

Реалізація гольових моментів стала єдиним мінусом у грі збірної України в матчі відбору Євро-2020 з командою Литви (2:0).

Таку думку висловив головний тренер "жовто-синіх" Андрій Шевченко.

"Що не вийшло? Дуже сподобалося, як хлопці поставилися до цієї гри. Баланс був ідеальний, ми нічого не дали зробити супернику і швидко переключалися на атаку. У першому таймі гра йшла до забитого м'яча, може, була й нервозність якась, але всі чітко дотримувалися позиції, переміщували м'яч швидко і створювали моменти. Як завжди, трохи підвела реалізація. Бракує дечого для реалізації. Не скажу, що нам не вистачило везіння – просто треба реалізовувати моменти. В іграх із більш сильними суперниками моментів буде не так багато", – наводить слова наставника української збірної кореспондент OBOZREVATEL.

Андрій Шевченко ФФУ

Крім того, Шевченко закликав уболівальників не звертати увагу на турнірну таблицю відбірковій групі В, в якій українці впевнено лідирують.

"Це неправильно говорити, потрапили ми чи не потрапили на Євро. Якщо ми туди не потрапимо – ми не гідні чемпіонату Європи. Тому граємо далі, і граємо по максимуму. В цих матчах ми повинні показувати своє обличчя, і зберегти свій імідж", – підсумував тренер "жовто-синіх".

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі розклади для збірної України у відборі до Євро-2020.

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