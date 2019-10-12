"Найстрашніше грішника ніж я, світ не бачив": Усик назвав свої "злочини"

Український боксер Олександр Усик розповів про свої життєві помилки, яких хотів би позбутися.

"Які гріхи мені не дають спокою? Ух! Я якраз про це вам і не можу сказати, я страшний грішник. Найстрашніше грішника ніж я, світ не бачив. Лихословлю, а потім думаю "Ой, який же ти слабкий, не треба цього робити". Дивлюся якусь передачу, де бачу несправедливість і починаю нарікати "Чому так?", - заявив Усик в інтерв'ю керівнику редакції спортивних програм телеканалу "Інтер" Роману Кадеміну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик в ніч на 13 жовтня проведе свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі.

Спочатку Саша мав битися з нідерландським боксером Тайроном Спонгом, але за 5 днів до самого очікуваного бою осені Спонг попався на допінгу. У терміновому порядку українцю був знайдений новий суперник. Ним став 38-річний боксер із США Чазз Уїзерспун (38-3, 29 КО).

Напередодні Усик розгромно програв зважування Уізерспуну.

Раніше Усик розповів, коли завершить свою професійну кар'єру.

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