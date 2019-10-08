"Хотів обдурити": в команді Усика розповіли про скандал зі Спонгом

Менеджер українського боксера Олександра Усика Егіс Клімас прокоментував провалений допінгтест голландця Тайрона Спонга, який мав стати першим суперником українця у надважкій вазі.

Тайрон Спонг провалив допінгтест BoxingScene

"Це жахливо, коли одні люди дуже старанно трудяться, а інші намагаються хитрувати. Це дуже нешанобливо. Ясна річ, Усик був не дуже радий, коли дізнався про це. Він багато працював, а Тайрон хотів обдурити нашу команду. Олександр стільки тренувався. Ми будемо битися з усіма, хто може вийти на ринг", – наводить слова Клімаса ESPN.

У суботу, 12 жовтня, Усик мав зустрітися з Тайроном Спонгом у Чикаго. Українець вже вирушив туди разом зі своїм менеджером Егісом Клімасом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки Росія заплатила за бій Усика.

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