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''Публічно'': Усик зробив гучну заяву про українську мову

238.2тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик пообіцяв, що незабаром почне спілкуватися з представниками українською мовою.

За визнанням нашого боксера, сьогодні він не готовий до такого, тому що не вважає свою мову ідеальною. "Це моя мова, моїх батьків і моїх предків. Втім, я зростав в регіоні, де майже всі говорять російською. Тому в побуті частіше говорю російською. Відчуваю, що моя українська нечиста, а суржиком говорити не хочу. Втім, обіцяю, що незабаром публічно буду говорити українською мовою", — сказав Усик у інтерв'ю газеті "Експрес".

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Олександр Усик

Олександр Усик

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Особа
Олександр Усик
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Юг Руси
Юг Руси
Чахлик невмрэщий
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
У парня не только крепкие руки, у него отличные мозги. Браво, Саша!
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
«рідна мова" настільки рідна, що мало хто в Україні наю володіє.
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