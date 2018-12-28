''Публічно'': Усик зробив гучну заяву про українську мову

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик пообіцяв, що незабаром почне спілкуватися з представниками українською мовою.
За визнанням нашого боксера, сьогодні він не готовий до такого, тому що не вважає свою мову ідеальною. "Це моя мова, моїх батьків і моїх предків. Втім, я зростав в регіоні, де майже всі говорять російською. Тому в побуті частіше говорю російською. Відчуваю, що моя українська нечиста, а суржиком говорити не хочу. Втім, обіцяю, що незабаром публічно буду говорити українською мовою", — сказав Усик у інтерв'ю газеті "Експрес".
Олександр Усик
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олександр Усик втрапив у гучний скандал через свої висловлювання про Єдину церкву в Україні, після чого боксеру почали надходити погрози.
Абсолютний чемпіон світу емоційно відреагував на нападки, заявивши, що не розуміє радикальних настроїв у суспільстві.
Пізніше Усик отримав орден преподобного Іллі Муромця 1 ступеня, який йому вручив митрополит УПЦ Московського Патріархату Онуфрій