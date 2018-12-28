''Публічно'': Усик зробив гучну заяву про українську мову

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик пообіцяв, що незабаром почне спілкуватися з представниками українською мовою.

За визнанням нашого боксера, сьогодні він не готовий до такого, тому що не вважає свою мову ідеальною. "Це моя мова, моїх батьків і моїх предків. Втім, я зростав в регіоні, де майже всі говорять російською. Тому в побуті частіше говорю російською. Відчуваю, що моя українська нечиста, а суржиком говорити не хочу. Втім, обіцяю, що незабаром публічно буду говорити українською мовою", — сказав Усик у інтерв'ю газеті "Експрес".

Олександр Усик

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