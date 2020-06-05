Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач, що живе в Каліфорнії, заявив, що американське суспільство розділилося на два табори в ході масових заворушень у країні.

"Все починалося з мирних протестів, а потім переросло в погроми, підпали, мародерство. Суспільство помітно розділилося на тих, хто за це, і тих, хто проти. Ми живемо в Каліфорнії, а це демократичний ліберальний штат. А тут божевільна молодь, і білі, і афроамериканці вирують. Наприклад, мої сусіди, білі хлопці від 20 до 22 років, пішли на ці мітинги виключно з метою нажитися, а вранці продавали те, що змогли вкрасти", – розповів Редкач виданню XSPORT.

Іван Редкач Sportarena

Він розповів, що в перші дні протестів у нього були побоювання за себе і рідних, оскільки на вулицях було небезпечно перебувати.

"За себе і рідних були побоювання в перші три дні протестів. Було небезпечно їздити по вулицях, оскільки, наприклад, мені назустріч виїхав автомобіль і трощив всіх. Я встиг звернути, хто був позаду мене – ні. Але я хочу сказати, що не поліція, а саме власники бізнесів в районі, де ми живемо, спрацювали дуже добре і організовано. Вони всіх попередили, як і вимагає закон, що якщо будуть нападати, то вони відкривають вогонь, і вийшли зі зброєю. Бунтівники відійшли", – додав боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Редкач показав, що відбувається на вулицях під час масових заворушень в США.

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