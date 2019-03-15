"Просто використовує": у Ломаченка пройшлися по боксеру Мейвезера

Промоутер чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка Боб Арум відповів на зухвалі випади боксера компанії Флойда Мейвезера Джервонти Девіса. Раніше американський боксер пообіцяв "убити" українця.

"Джервонта Девіс просто використовує ім'я Ломаченко, щоб стати більш відомим. Вони знають наш номер і не збираються виставляти Девіса проти Василя. Одна річ, яку ви повинні запам'ятати про Мейвезера як про менеджера: Флойд знає, що таке бокс. Ніхто не хоче бою Василя з Девісом, крім нього самого", - розповів Арум в інтерв'ю FightHype.

Василь Ломаченко, Джервонта Девіс і Боб Арум BoxingScene

Промоутер Василя зазначив, що його підопічного цікавлять поєдинки проти чемпіона світу IBF Річарда Коммі, а також володаря поясу WBC Майкі Гарсії, який піднявся у вазі і в найближчі вихідні битиметься з Ерролом Спенсом.

"Ломаченка зобов'язали провести захист пояса WBA. Він збирався битися з Коммі, тому що він - чемпіон світу. А що стосується Майкі, якщо він поб'є Спенса і повернеться в легку вагу, ми організуємо цей бій. Ломаченко не підніметься в його категорію. Але Майкі може провести гарний поєдинок з українцем", - назвав можливих опонентів нашого боксера Арум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Василь Ломаченко розкрив плани щодо своєї кар'єри після обов'язкового захисту чемпіонських поясів у поєдинку проти британського боксера Ентоні Кролли.

Наш співвітчизник пообіцяв поставити на місце зухвалих опонентів, зокрема небитого американського чемпіона Джервонту Девіса.

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