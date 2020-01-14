"Прошу Бога": Усик розповів про спокуси і симпатичну дівчину

Український суперважковаговк Олександр Усик (17-0, 13 КО) розповів, як він бореться зі спокусами.

"Прошу Всевишнього про смирення. Прошу його, щоб гнав дурні думки з моєї голови. Щоб допоміг мені пройти той шлях православного християнина, яким є сам Всевишній. Ось прошу його про це, а спокус дуже багато, щодня. Я навіть думаю про це", – сказав Усик в інтерв'ю Youtube-каналу "ВИТРАЖИ: о вере в красках".

Боксер розповів, що робитиме, якщо з ним спробує пофліртувати незнайомка.

"Чисто теоретично, припустимо: підійшла якась симпатична дівчинка до мене: "О, привіт!", Туди-сюди, починає загравати. А я у відповідь "Ні! Я православний! Мені не можна з тобою спілкуватися". Нічого цього не буде. Я просто покажу всім своїм виглядом, що повинна бути дистанція. У мене є, кого я обіймаю, і люблю, і плекаю протягом усього земного життя", – сказав Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) зробив відверту заяву про Бога, чим викликав потік гнівних коментарів у мережі.

Крім того, кримчанин висловив захоплення главою УПЦ МП Онуфрієм.

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