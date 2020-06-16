Промоутер Усика відповів Аруму, який запропонував українцеві нового суперника

Промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, відповів своєму колезі Бобу Аруму, який заявив, що українець має побитися з Ділліаном Уайтом.

На думку Арума, це чесний спосіб визначити гідного претендента на бій проти переможця протистояння між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі, які підписали угоду про два поєдинки в 2021 році. Джошуа є володарем пояса WBO і повинен провести обов'язковий захист проти Усика, а Ф'юрі завоював пояс WBC і повинен відстояти його в бою з Уайтом.

"Усик не повинен ні з ким битися, щоб довести своє право на чемпіонський поєдинок. Він був названий обов'язковим претендентом на титул WBO майже рік тому, тому їхній бій із Ентоні Джошуа необхідно провести якомога швидше", – написав Красюк у себе в Instagram.

Олександр Красюк відповів Бобу Арум про бій Усика проти Уайта

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ділліан Уайт подав до суду на WBC через дату чемпіонського поєдинку з Ф'юрі.