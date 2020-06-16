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Промоутер Усика відповів Аруму, який запропонував українцеві нового суперника

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
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Олександр Красюк та Олександр Усик на прес-конференції

Олександр Красюк та Олександр Усик на прес-конференції

Промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, відповів своєму колезі Бобу Аруму, який заявив, що українець має побитися з Ділліаном Уайтом.

На думку Арума, це чесний спосіб визначити гідного претендента на бій проти переможця протистояння між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі, які підписали угоду про два поєдинки в 2021 році. Джошуа є володарем пояса WBO і повинен провести обов'язковий захист проти Усика, а Ф'юрі завоював пояс WBC і повинен відстояти його в бою з Уайтом.

"Усик не повинен ні з ким битися, щоб довести своє право на чемпіонський поєдинок. Він був названий обов'язковим претендентом на титул WBO майже рік тому, тому їхній бій із Ентоні Джошуа необхідно провести якомога швидше", – написав Красюк у себе в Instagram.

Олександр Красюк відповів Бобу Арум про бій Усика проти Уайта

Олександр Красюк відповів Бобу Арум про бій Усика проти Уайта

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ділліан Уайт подав до суду на WBC через дату чемпіонського поєдинку з Ф'юрі.

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