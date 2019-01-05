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Усику знайшли суперників у Росії

3.8тЧитати матеріал російською

Промоутер українського чемпіона Олександра Усика Олександр Красюк поділився планами свого підопічного на майбутнє. Менеджер зізнався, що наступними опонентами українця можуть стати боксери з Росії.

"Є проблеми з підбором суперників для Усика в супертяжах. Паркер і Міллер відмовилися від бою, Такам кинув виклик Чісорі, а Уайт, швидше за все, проведе в квітні бій з Джошуа. З хороших опонентів для дебюту Усика в хевівейті, залишилися тільки Повєткін і Ортіс. З ймовірністю 70%, хтось із них стане першим суперником Усика в суперважкій вазі", - цитує Красюка FightNews.

Олександр Усик

Олександр Усик

instagram.com/usykaa

Новини
''Вразливий'': непереможений супертяж кинув виклик Усику

Менеджер Усика не виключає, що українець може залишитися в першій важкій вазі.

"Якщо не вдасться з ними домовитися, то Усик проведе в березні обов'язковий захист проти Лебедєва в крузервейті. В кінці наступного тижня, ми зустрінемося з Хірном і все обговоримо", - вніс ясність в кар'єру нашого боксера його менеджер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик захистив всі свої титули, нокаутувавши Тоні Белью в поєдинку 10 листопада в Манчестері. Після бою український боксер оголосив, що збирається перейти в супертяжі.

Але планам українця може перешкодити Всесвітня боксерська асоціація, яка зобов'язала нашого боксера провести обов'язковий захист титулу проти росіянина з Putin Team Дениса Лебедєва.

Особи
Олександр УсикОлександр ПовєткінЛуїс ОртісДенис ЛебедєвОлександр Красюк
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Отрепьев Виктор
Отрепьев Виктор
Кацап Лебедев не интересен украинскому козаку Усику.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Да похуй какому из какцапов, Усик ебало будет бить.
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