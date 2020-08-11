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Промоутер розповів про рішення Ломаченка заради бою з Лопесом

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
1,5 т.
Василь Ломаченко

Ломаченко пішов на зниження гонорару заради бою з Лопесом. 112.International

Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що українець пішов на добровільне зниження гонорару заради бою проти Теофімо Лопеса.

"У Ломаченка є довгостроковий контракт з нашою компанією. В угоді зазначено суми, які він може отримати за ті чи інші поєдинки. Він добровільно пішов на зниження гонорару заради того, щоб укласти угоду на цей бій", – цитує слова Арума видання World Boxing News.

За його словами, Лопес починає розуміти, що його початковий гонорар базувався на прибутку за вхідні квитки, але тепер ситуація змінилася.

"Теофімо – відмінний хлопець, і ми продовжимо розкручувати його бої. Мені здається, він починає розуміти, що його початковий гонорар базувався на кількості проданих вхідних квитків. Знаючи Теофімо і те, якою людиною він є, я думаю, що незабаром він підпише угоду", – заявив Арум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше промоутер назвав нову дату поєдинку Ломаченка і Лопеса.

Ломаченко - ЛопесВасиль ЛомаченкоТеофімо ЛопесБоб Арум
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