Промоутер розповів, коли та за якої умови Усик поб'ється з Джошуа

Со-промоутер Олександра Усика Едді Хірн заявив, що українець першим зустрінеться з Ентоні Джошуа в 2021 році, якщо британцеві не вдасться провести титульний бій проти Тайсона Ф'юрі до літа.

В інтерв'ю виданню ESPN промоутер розповів, що перешкодити проведенню поєдинку між двома британськими боксерами може судовий розгляд з боку Деонтея Уайлдера з приводу третього бою з Ф'юрі. Якщо так і станеться, то Усик може побитися з Джошуа навесні або влітку 2021 року.

"Якщо Джошуа переможе Кубрата Пулєва, ми будемо повністю сфокусовані на двох поєдинках проти Тайсона Ф'юрі в 2021 році. Якщо це буде неможливим, то ми звернемося до Усика як до обов'язкового претендента на пояс WBO. Я очікую, що Уайлдер і його менеджер Шеллі Фінкель підуть у суд проти Ф'юрі через третій бій. Нашим головним пріоритетом завжди був поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, але якщо нічого не вийде, то ми зустрінемося з Усиком навесні або влітку 2021 року", – заявив Хірн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше промоутер розповів, про що попросить українця перед титульним боєм між Джошуа та Ф'юрі.