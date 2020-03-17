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17 березня • оновлено в 15:26
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Промоутер Ломаченка розповів про користь марихуани в боротьбі з коронавірусом

1.1т
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88-річний глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який займається справами українського чемпіона світу Василя Ломаченка, розповів, що в профілактиці коронавірусу йому допомагає марихуана.

За словами Боба Арума, "травичка" – ефективний і приємний спосіб боротьби з будь-якими хворобами. Причому, як повідомляє Fightnews, легендарний промоутер ніколи не приховував свого лояльного ставлення до марихуани, вживання якої в медичних цілях дозволено в низці американських штатів.

Боб Арум

Боб Арум

fightnews.info

"Марихуана? Не списуйте її з рахунків. Якщо це працює для мене, то, можливо, спрацює і для інших. Я не лікар, не можу виписати рецепт. Я лише можу сказати, що у мене був досвід. Чи вірю я, що марихуана допомагає мені зберігати гарне здоров'я? Так. Чи є медичні підстави покладатися на дію марихуани? Я не лікар, тому не знаю. Але я вірю в це. Тут це легально. Тобі не потрібно зв'язуватися з дилером, коли ти не знаєш, який товар отримаєш. Ви можете курити марихуану або вживати її в солодощах. Я відвезу вас в найкращі магазини Лас-Вегаса. Гарантую, що там буде дешевше, ніж у дилера", – заявив Арум.

Знаменитий менеджер зазначив, що не боїться пандемії коронавірусу, яка насамперед небезпечна для літніх людей.

"Я не вживаю ніяких особливих запобіжних заходів. Я літня людина, але, як каже мій друг Джордж Форман, це всього лише цифри. Дякую Богу, у мене відмінне здоров'я. Я не вірю, що входжу в групу ризику, на відміну від людей мого віку і навіть молодше, які мають проблеми з диханням. Такі люди вразливі", – додав 88-річний Боб Арум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомі італійські гонщики Марко Меландрі і Мікель Фабріціо розповіли про свій рецепт боротьби з пандемією: під час карантину спортсмени усамітнилися з шикарними красунями.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавірус
Особа
Боб Арум
Місце
США
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