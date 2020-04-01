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1 квітня • оновлено в 14:26
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Промоутер Ломаченка наїхав на главу UFC

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Промоутер з компанії Top Rank Боб Арум розкритикував главу UFC Дейну Вайта за відчайдушні спроби організувати бій між Хабібом Нурмагомедова і Тоні Фергюсоном, незважаючи на коронавірус.

"Йому має бути соромно. У країні та в усьому світі відбуваються жахливі речі, і останнє, про що ми зараз можемо думати, це проведення події, на якій навіть не буде фанатів. Правда в тому, що у Вайта не все гаразд із головою", – цитує слова Арума інформагентство CBS Sports.

Боб Арум

Боб Арум

Він також прокоментував спроби глави UFC стати промоутером в боксі, заявивши, що не вірить в його успіх у цій сфері.

"Дейна відмінно проявив себе в UFC, але він працює в умовах монополії. У нас в боксі багато промоутерів, і всі вони намагаються отримати максимальну вигоду. Вайт може вижити тільки тоді, коли він є монополістом, коли він виступає і менеджером, і промоутером, і тим, хто встановлює правила гри", – додав промоутер, який представляє інтереси українця Василя Ломаченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дейна Уайт поставив крапку в поєдинку Хабіба Нурмагомедова і Тоні Фергюсона, пообіцявши, що бій обов'язково відбудеться в заплановану дату.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
UFC Хабiб - Фергюсон
Особи
Тонi Фергюсон Боб Арум Хабiб Нурмагомедов
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