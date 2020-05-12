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12 травня • оновлено в 14:09
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"Продала пояс": українська ексчемпіонка з боксу Аліна Шатернікова розповіла, як допомогла бійцям АТО

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Ексчемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова, яка зараз є віце-президентом Ліги професійного боксу України, розповіла, що продала свій пояс GBU (Global Boxing Union), щоб допомогти бійцям АТО.

"За приклад я взяла вчинок нашої прославленої гімнастки Наталі Годунько. Вона продала свою золоту медаль чемпіонату світу. Гроші, виручені з цього аукціону, вона, здається, витратила на закупівлю обладнання для армії. Я подумала, чому б мені так не зробити. Через Наташу вийшла на хлопців, які займалися цими аукціонами. Продала свій пояс за 20 тисяч гривень", – заявила Шатернікова в інтерв'ю виданню Tribuna.

Аліна Шатернікова

Аліна Шатернікова

Укрінформ

Вона вирішила особисто віддати отримані гроші воїнам, які лежали в Київському військовому госпіталі.

"Відразу ж вирішила, що хочу віддати ці гроші адресно комусь із воїнів, які перебували в Київському військовому госпіталі. Приїхала в госпіталь, головлікар мені показала хлопців, які потребували коштів. Один хлопчик був поранений снайпером в область шиї, йому потрібна була заміна трахеї. 10 тисяч гривень я віддала йому. Другий хлопчик отримав поранення під Луганськом. Йому віддала гроші на реабілітацію", – згадала ексчемпіонка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Альбасете" Роман Зозуля був нагороджений медаллю за допомогу українській армії.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Аліна Шатернікова
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