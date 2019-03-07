"Пробити обличче наскрізь": знаменитий супертяж розповів, як його "зім'яв заср*нець Кличко"

Екс-претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі американець Кріс Арреола (37-5, 32 КО) згадав силу удару Віталія Кличка.

"Коли мене бив Кличко, я відчував, як цей заср*нець намагається пробити мені обличчя наскрізь. Ви розумієте, про що я. Начебто він був сфокусований на тому, що стоїть за мною. А коли мене бив Уайлдер, то це більше було схоже на батіг, як ніби удар хлистом. Я відчув його, тому що це було, дійсно, як батіг. Але Кличко... цей чувак просто зім'яв мене", — цитує Кріса Vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріс Берд, який переміг Віталія Кличка в поєдинку за титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO), потрапив у жахливу ситуацію.

Нещодавно Віталій Кличко розкрив невідомий факт про бій із Джошуа.

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