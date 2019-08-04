Претендент на титул Гвоздика сенсаційно переміг в кривавому бою

Канадський ветеран Жан Паскаль (34-6-1, 20 КО) сенсаційно переміг американця Маркуса Брауна (23-1, 16 КО), завоювавши титул WBC Silver і тимчасовий пояс WBA в напівважкій вазі.

Поєдинок в головному бою вечора боксу в Брукліні, Нью-Йорк, завершився в 8-му раунді після того, як боксери зіткнулися головами. У Брауна утворилося велике розсічення і рефері прийняв рішення зупинити поєдинок. На момент зупинки Паскаль вів за суддівськими записками з рахунком 75-74.

По ходу зустрічі Паскаль пропустив потужний хук справа, який відправив його в нокдаун. Маркус Браун був обов'язковим претендентом на титул WBC, яким володіє Олександр Гвоздик.

Браун - Паскаль

Браун - Паскаль

Браун - Паскаль

Браун - Паскаль

Браун - Паскаль

Браун - Паскаль

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гвоздик 2 грудня 2018 го нокаутував канадця Адоніса Стівенсона в 11-му раунді і став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі.

У березні українець захистив чемпіонський пояс WBC в скандальному поєдинку проти Дуду Нгумбу з Франції, який, на думку українця, симулював травму.

18 жовтня Гвоздик проведе бій за титул IBF проти росіянина Артура Бетербієва. Зустріч відбудеться у Філадельфії (США).

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