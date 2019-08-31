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Повєткін переміг Ф'юрі в чемпіонському бою

Повєткін переміг Ф'юрі в чемпіонському бою
Бій викликав великий інтерес місцевої публіки
1.2т Читати матеріал російською

Російський супертяж Олександр Повєткін (35-2, 24 КО) в суботу, 31 серпня, переміг британця Хьюї Ф'юрі (23-3, 13 КО).

Бій за пояс WBA International проти двоюрідного брата одіозного Тайсона Ф'юрі пройшов в Лондоні на O2 Arena і завершився одноголосним рішенням суддів 117:111 .

Повєткін - Ф'юрі

Повєткін - Ф'юрі

З перших секунд Ф'юрі намагався різкими розмашистими джебами тримати суперника на дистанції. Ближче до кінцівки першого раунду один з лівих бокових наздогнав Повєткіна.

Другий раунд пройшов без гострих моментів. Російський Витязь захопив центр рингу і намагався підібратися ближче до британця. Той оборонявся фірмовими джебами.

Повєткін - Ф'юрі

Повєткін - Ф'юрі

Ф'юрі виглядав дуже свіжим і бічним справа з ближньої дистанції несподівано дістав Олександра. Повєткін відповів аперкотом.

4-а трихвилика почалася з загострення. Російський боксер пішов в атаку і бічними серйозно притиснув Хьюi. Повєткін діяв прямолінійно і Ф'юрі встигав закритися в захисті.

Повєткін - Ф'юрі

Повєткін - Ф'юрі

До 5-го раунду 24-річний Ф'юрі виглядав свіжіше свого 40-річного опонента. Боксери періодично влаштовували розмін ударами, але лише перед самим гонгом Олександру вдалося потрапити в голову Хьюi.

До екватора бою Повєткін став явно берегти сили. Гостроти стало менше. Ф'юрі заспокоївся, легко контролював всі атаки і цілеспрямовано боксував з розрахунком, щоб провести успішніше пізні раунди.

Повєткін - Ф'юрі

Повєткін - Ф'юрі

Повєткін - Ф'юрі

Повєткін - Ф'юрі

Повєткін продовжувати працювати прямо і нехитро, чим спрощував завдання для місцевого боксера.

У 8-му раунді Олександр активізувався невеликим сплеском ударів, але через пару секунд бій знову перейшов в тягуче спокійне русло. Ф'юрі в'язався в клінчі і не зміг нанести жодного прицільного "пострілу".

У 9-му відрізок Ф'юрі почав знову викидати розмашисті джеби. Складалося враження, що він збирав енергію на пізні раунди, йдучи від активних дій. Хьюi отримав невелике розсічення, що трохи заважало йому зосередиться.

Повєткін - Ф'юрі

Повєткін - Ф'юрі

Повєткін - Ф'юрі

Повєткін - Ф'юрі

Чемпіонські раунди почалися з атак Ф'юрі, який працює однаковою комбінацією: два удари і клінч.

У кінцівці глядачі все більше бачили "обнімашек" і все менше гострих атакуючих дій. Несподівано 12-й раунд пройшов під диктовку росіянина.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в останній раз Повєткін виступав у вересні 2018 го. Росіянин був нокаутований британським важковаговиком Ентоні Джошуа.

Британець захистив титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA Super), Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Міжнародної боксерської федерації (IBF).

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Особи
Олександр Повєткін Хьюі Фьюрі
Місце
Англія Лондон
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