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Повєткін – Ф'юрі: названо фаворита бою

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Російський супертяж Олександр Повєткін вважається фаворитом поєдинку проти британця Хьюи Ф'юрі.

Зустріч "Російського Витязя" та двоюрідного брата Тайсона Ф'юрі пройде 31 серпня на арені O2 Arena в Лондоні в андеркарті об'єднавчого бою в легкій вазі між українцем Василем Ломаченко та ще одним представником Великобританії Люком Кемпбеллом.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Повєткін – Ф'юрі. Орієнтовний початок – о 23:00 за київським часом.

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Ставки на перемогу Повєткіна приймаються з коефіцієнтом 1,44. Нічия оцінюється котируванням 26,00. А показники на успіх Ф'юрі досягають рівня 2,87.

Відзначимо, що Олександр Повєткін (36-2, 24КО) свій останній бій провів у вересні минулого року, коли поступився Ентоні Джошуа. У свою чергу Хьюи Ф'юрі (23-2, 13КО) 12 липня переміг технічним нокаутом нігерійця Семюеля Пітера, який відмовився продовжувати поєдинок, пославшись на травму. На момент зупинки британець мав беззаперечну перевагу на картках все суддів – 60:53, 60:52, 60:52.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боксер Артур Бетербієв зробив зухвалу заяву про свій двобій проти українця Олександра Гвоздика.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Пітер Ф'юрі Олександр Повєткін
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