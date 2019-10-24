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24 жовтня • оновлено в 18:08
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"Повернення Усика": з чемпіонським боєм українця виникли проблеми

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Промоутер українського боксера-важковаговика Олександра Усика британець Едді Хірн заявив, що хоче організувати поєдинок Олександра з переможцем бою Чісора – Прайс, який пройде 26 жовтня.

Олександр Усик

Олександр Усик

24tv.ua

"Все залежить від того, чого хоче Усик. Якщо він готовий битися з переможцем бою Чісора – Прайс, то цей поєдинок буде дуже популярним у Великобританії. Фанати тут будуть раді бачити повернення Усика вже в суперважкій вазі", - заявив Хірн в інтерв'ю порталу Sky Sports .

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Бій Чісора – Прайс відбудеться в Лондоні на арені О2. Початок – 26 жовтня в 23:00 за київським часом.

Варто зазначити, що Олександр Усик має статус обов'язкового претендента на проведення зустрічі з переможцем чемпіонського бою-реваншу Ентоні Джошуа - Енді Руїс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик розповів про вчинок своєї дружини після перемоги над Візерспуном.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Особи
Едді Хірн Олександр Усик Дерек Чісора
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