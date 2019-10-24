"Повернення Усика": з чемпіонським боєм українця виникли проблеми

Промоутер українського боксера-важковаговика Олександра Усика британець Едді Хірн заявив, що хоче організувати поєдинок Олександра з переможцем бою Чісора – Прайс, який пройде 26 жовтня.
Олександр Усик
24tv.ua
"Все залежить від того, чого хоче Усик. Якщо він готовий битися з переможцем бою Чісора – Прайс, то цей поєдинок буде дуже популярним у Великобританії. Фанати тут будуть раді бачити повернення Усика вже в суперважкій вазі", - заявив Хірн в інтерв'ю порталу Sky Sports .
Бій Чісора – Прайс відбудеться в Лондоні на арені О2. Початок – 26 жовтня в 23:00 за київським часом.
Варто зазначити, що Олександр Усик має статус обов'язкового претендента на проведення зустрічі з переможцем чемпіонського бою-реваншу Ентоні Джошуа - Енді Руїс.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик розповів про вчинок своєї дружини після перемоги над Візерспуном.
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