Потенційний суперник Ломаченка переміг кошмарним нокаутом: опубліковано відео

Перспективний американський боксер Девін Хейні (22-0, 14 КО) переміг брутальним нокаутом представника Мексики Антоніо Морана (24-4, 17 КО).

Володар пояса WBC International в легкій вазі в сьомому раунді зловив свого опонента найпотужнішим ударом справа. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

Новини Жертва Ломаченка нокаутом виграв чемпіонський титул

Хейні свого часу домагався бою за вакантний пояс чемпіона світу, за який змагатимуться Василь Ломаченко (13-1, 11 КО) і Люк Кемпбелл (20-2, 18 КО).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що проект комп'ютеризованої системи Compubox визначив українця Василя Ломаченка, як кращого боксера сучасності.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!