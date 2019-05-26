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Потенційний суперник Ломаченка переміг кошмарним нокаутом: опубліковано відео

Потенційний суперник Ломаченка переміг кошмарним нокаутом: опубліковано відео
Бій пройшов в Оксон Хіллі, Меріленд, США
12.2тЧитати матеріал російською

Перспективний американський боксер Девін Хейні (22-0, 14 КО) переміг брутальним нокаутом представника Мексики Антоніо Морана (24-4, 17 КО).

Володар пояса WBC International в легкій вазі в сьомому раунді зловив свого опонента найпотужнішим ударом справа. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

Новини
Жертва Ломаченка нокаутом виграв чемпіонський титул

Хейні свого часу домагався бою за вакантний пояс чемпіона світу, за який змагатимуться Василь Ломаченко (13-1, 11 КО) і Люк Кемпбелл (20-2, 18 КО).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що проект комп'ютеризованої системи Compubox визначив українця Василя Ломаченка, як кращого боксера сучасності.

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Иванова Милана
Иванова Милана
Спаcи6о вcем тeм, ктo пoкaзaл мне cайт http://difimas.com/c0f7e0 Прocто пройдя простoй oпpос пoлучилa почти пoлyгодoвyю зaрплату)) Пользyйтесь, покa ещe eсть вoзможнoсть=)
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