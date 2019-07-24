Помер легендарний український тренер із боксу

23 липня не стало легендарного українського тренера з боксу Анатолія Коваленка, який підготував цілу плеяду чемпіонів міжнародного рівня.

Іменитий наставник помер на 83-му році життя. Про це повідомив президент Національної ліги профі-боксу України Михайло Зав'ялов.

Анатолій Коваленко

Ім'я Анатолія Коваленка стало відоме в світі боксу ще в 70-ті роки, коли його учні почали завойовувати медалі на найбільших міжнародних турнірах.

До числа найвідоміших вихованців Коваленка відносяться чемпіон Європи, багаторазовий чемпіон СРСР Олександр Ткаченко, срібний призер Олімпіади в Москві Віктор Мірошниченко, чемпіон СРСР Віктор Іванов, чемпіон світу серед юніорів, чемпіон СРСР Дмитро Єлісєєв.

Новини Помер легендарний тенісист

Анатолій Коваленко був заслуженим тренером СРСР, почесним працівником фізичної культури і спорту України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боксерський світ був приголомшений смертю 28-річного російського бійця Максима Дадашева, який помер у США, програвши свій перший поєдинок на профі-рингу.

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