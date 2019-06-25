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"Повний л*йна": знаменитий боксер не стримався через Усика

3.3тЧитати матеріал російською

Знаменитий британський боксер Ділліан Уайт не зміг стримати емоції, коментуючи рішення WBO зробити Олександра Усика обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс у суперважкій вазі.

"Якщо я скажу, що я насправді думаю з приводу цих речей, мене можуть виключити з рейтингу. Я починаю говорити щось, а вони надсилають мені електронні листи, в яких ідеться про те, що я не можу цього сказати, і це нешанобливо. Але ось той факт, що вони мене не поважають, нічого для них не означає. Бокс сповнений лайна, і ми бачимо це знову і знову. Це жарт. Він уникнув бою проти Такама. Ці хлопці жартівники. Що є, то є", – сказав Уайт в інтерв'ю TalkSport.

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Нагадаємо, що Всесвітня боксерська рада (WBC) надала Олександру статус "чемпіона у відпустці". Від титулів за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) українець відмовився сам.

У минулому році Усик став переможцем першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) й абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Після захисту титулів у бою з Тоні Белью, Саша ухвалив рішення про перехід у суперважку вагу, але через пошкодження біцепса, його дебют у супертяжах, який повинен був пройти 25 травня в бою проти камерунця Карлоса Такама, так і не відбувся.

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Ділліан УайтОлександр Усик
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