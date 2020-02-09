"Поки в мене є": Ломаченко зробив відверте зізнання

Український суперчемпіон Василь Ломаченко зізнався, що хоче вписати в історію боксу прізвище свого батька.

Одним із кроків до цієї мети наш співвітчизник назвав бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі з Теофімо Лопесом.

"У мене є мета, у мене є мрія стати абсолютним чемпіоном світу. Я йду до неї. Сьогодні все в моїх руках, мені шанс цей надано, це все реально. Забігати далі і говорити, чого б я хотів, – цього я не можу сказати зараз. Поки у мене є мета стати абсолютним чемпіоном світу, і я до неї йду. Я просто хочу вписати моє ім'я в історію боксу. Навіть не моє ім'я, а прізвище мого батька – Ломаченко, як геніального тренера в історії. Це моя головна мета", – сказав Василь в інтерв'ю RMC Sport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес заявив, що підписав контракт на поєдинок проти Василя Ломаченка, і назвав дату бою.

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