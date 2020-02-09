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9 лютого • оновлено в 19:05
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"Поки в мене є": Ломаченко зробив відверте зізнання

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Український суперчемпіон Василь Ломаченко зізнався, що хоче вписати в історію боксу прізвище свого батька.

Одним із кроків до цієї мети наш співвітчизник назвав бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі з Теофімо Лопесом.

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"У мене є мета, у мене є мрія стати абсолютним чемпіоном світу. Я йду до неї. Сьогодні все в моїх руках, мені шанс цей надано, це все реально. Забігати далі і говорити, чого б я хотів, – цього я не можу сказати зараз. Поки у мене є мета стати абсолютним чемпіоном світу, і я до неї йду. Я просто хочу вписати моє ім'я в історію боксу. Навіть не моє ім'я, а прізвище мого батька – Ломаченко, як геніального тренера в історії. Це моя головна мета", – сказав Василь в інтерв'ю RMC Sport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес заявив, що підписав контракт на поєдинок проти Василя Ломаченка, і назвав дату бою.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Василь Ломаченко Анатолій Ломаченко
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Иванов Иван
Иванов Иван
Вася-ватник очень удобен рос. троллям, так как постоянно транслирует их повестку дня.
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Мелешко Сергей
Мелешко Сергей
Жаль Василий в голове у тебя каша,а так ты парень ничего.
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Кристина Стефанова, там где русская весна там нищета и голод...афганистан..вьетнам..куба..сирия..абхазия..приднестровья...донбасс..скажите мне одну хоть одну страну в мире при влияние России успешную?????
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Мелешко Сергей, у Василия как раз в голове все чётко. Каша у таких как вы - с Россией у вас и вoйна, и торговля, и транзит газу, русский язык плох и надо запретить, но сами всюду пишете и говорите на русском, в Донбассе и Крыму враги, надо их уничтожить, а может вернуть, а может все-таки уничтожить, Минские соглашения подписали, но выполнять не хотим, или хотим, но не все... В себе разберитесь!
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