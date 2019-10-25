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25 жовтня • оновлено в 13:53
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Україна влаштувала бойкот WBC через Росію

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Україна не братиме участі в 58-му Конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC), яка з 14-го по 20 вересня 2020 року відбудеться в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомив президент Національної Ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов.

Віталій Кличко і голова WBC Маурісіо Сулейман на 56-му Конгрессі в Києві

Віталій Кличко і голова WBC Маурісіо Сулейман на 56-му Конгрессі в Києві

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"Поки у нас йде війна, поки Росія окупує Крим і в Донбасі і поки у нас кожен день гинуть люди, ми не в праві брати участь в конгресі, який пройде в цьому чудовому місті. На жаль, Україна брати участь в конгресі в Санкт-Петербурзі не буде", - зазначив Зав'ялов, чиї слова передає ProBoxing UA.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спортсмени збірної України бойкотували чемпіонат світу-2019 з боксу в Росії.

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Місце
Росія Санкт-Петербург
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Опять херьню задумали свидомые...
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