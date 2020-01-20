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20 січня • оновлено в 12:47
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"Подивлюсь в очі": колишній спаринг-партнер Кличка кинув виклик Усику

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Один з найбільш прогресуючих боксерів суперважкого дивізіону – 27-річний хорват Філіп Хрговіч – заявив про бажання битися з ексабсолютним чемпіоном світу українцем Олександром Усиком.

Філіп Хрговіч (праворуч) з Володимиром Кличком

Філіп Хрговіч (праворуч) з Володимиром Кличком

klitschko-brothers.com

"Чому б ми нам не з'ясувати з Усиком, хто сильніший? Вважаю, що можу його перемогти. У будь-якому випадку, сподіваюся вийти в ринг проти Олександра – якщо не в цьому році, то в наступному. Упевнений, що наші шляхи з ним перетнуться. До речі, в кінці січня збираюся відвідати Київ. Було б непогано подивитися в очі Усику і зрозуміти, чи хоче він нашого бою", – заявив Хрговіч, чиї слова цитує "Братство Кличко".

Хорватський боксер є колишнім спаринг-партнером Володимира Кличка: він працював в тренувальному таборі українця, коли в 2017 році той готувався до поєдинку з Ентоні Джошуа. За словами Хрговіча, робота з Володимиром Кличком дала йому багато досвіду.

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"Під час перебування в столиці України хочу відвідати музей Кличків і зустрітися з Володимиром. Робота в його тренувальному таборі мені багато дала. Мрію повторити досягнення українця, який домінував в хевівейті протягом 10 років", – додав Хрговіч.

На професійному рингу хорват провів 10 боїв, в яких здобув 10 перемог, з них 8 нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Усика в Києві зупинила поліція – було опубліковано відео інциденту.

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Автор
Денис Карпов
Особи
Олександр Усик Володимир Кличко
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