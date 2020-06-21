Побито "вічний" рекорд Мейвезера за кількістю перемог поспіль

Ванхенг Менайотін оголошений переможцем в бою за титул чемпіона світу за версією WBC в мінімальній вазі проти японського претендента Тацуя Фукухара в Таїланді 25 листопада 2017 года.об'явлен переможцем одноголосним рішенням у боротьбі за титул чемпіона світу за версією WBC в мінімальній вазі проти японського претендента Тацуя Фукухара в Таїланді 25 листопада 2017 року. оголошений переможцем одноголосним рішенням у боротьбі за титул чемпіона світу за версією WBC в мінімальній вазі проти японського претендента Тацуя Фукухара в Таїланді 25 листопада 2017 року.

Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер-молодший втратив титул рекордсмена за кількістю перемог поспіль (50).

21 червня, в Таїланді завершив кар'єру 34-річний чемпіон WBC в мінімальній вазі Ванхенг Менайотін. Тайський боксер пішов на пенсію з показником 54-0, при цьому 18 боїв він завершив нокаутом.

У серпні 2018 року таєць перевершив досягнення Флойда, але продовжив боксувати, зберігаючи ймовірність того, що програє і "вічний" рекорд Мейвезера встоїть.

"Ніхто не знає моє тіло краще, ніж я сам. І я вважаю, що прийшов час зупинитися. Всім потрібні гроші, але здоров'я важливіше", – прокоментував завершення кар'єри Менайотін в інтерв'ю Talksport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Флойд своє досягнення встановив в 2017-м. Раніше кращі показники були в активі важковаговика Роккі Марчіано, який з 1947 по 1955 роки здобув 49 перемог (43 нокаутом) і не зазнав жодної поразки.