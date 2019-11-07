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7 листопада • оновлено в 13:52
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"Побачите": Кличко зробив нову заяву про камбек

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Легендарний Володимир Кличко знову підтвердив, що готовий повернутися в бокс заради того, щоби встановити історичний рекорд.

Ексчемпіон світу у суперважкій вазі твердо має намір перевершити досягнення Джорджа Формана, який виграв титул у 45 років.

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Володимир Кличко

Володимир Кличко

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"Чи повертаюся я? Я не збираюся повертатися, щоби просто дати комусь у підборіддя. Але, можливо, я повернуся у спорт, щоб побити рекорд. А який є рекорд? Рекорд Джорджа Формана. Мені потрібні два, ну або три роки, щоб побити рекорд і стати "найстарішим чемпіон світу у хевівейті". Чи трапиться це? Не знаю. Я тренуюся щодня. Зачекайте і побачите, чи повернуся я", – сказав Володимир в інтерв'ю Off The Ball's.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про зміни у стосунках Володимира Кличка та американської актриси Хайден Панеттьєрі.

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Особа
Володимир Кличко
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