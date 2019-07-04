"Пішов від бруду": Берінчик грізно звернувся до українців

Відомий український боксер Денис Берінчик закликав своїх співвітчизників вести здоровий спосіб життя.

За словами володаря поясу інтернаціонального чемпіона за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у легкій вазі, він на власному досвіді переконався, що інакше не досягнеш успіху.

"Займайтеся спортом, не губіться десь по підвалах, не паліть сигарети, не бухайте. Берінчик пішов від цього бруду у кращий бік і йде у білій сорочці з о***нним годинником і накидає вам", — наводить слова Дениса Tribuna.com.

Денис Берінчик K2 Promotions

Нагадаємо, 20 квітня Денис Берінчик переміг японця Ніхіто Аракаву одноголосним рішення суддів і захистив пояс WBO International.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал "Інтер" зганьбився із трансляцією бою Дениса Берінчика з Аракавою.

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