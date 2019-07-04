ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Пішов від бруду": Берінчик грізно звернувся до українців

2.1тЧитати матеріал російською

Відомий український боксер Денис Берінчик закликав своїх співвітчизників вести здоровий спосіб життя.

За словами володаря поясу інтернаціонального чемпіона за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у легкій вазі, він на власному досвіді переконався, що інакше не досягнеш успіху.

"Займайтеся спортом, не губіться десь по підвалах, не паліть сигарети, не бухайте. Берінчик пішов від цього бруду у кращий бік і йде у білій сорочці з о***нним годинником і накидає вам", — наводить слова Дениса Tribuna.com.

Новини
Берінчик заговорив про Ломаченка: коли чекати українське дербі у боксі

Денис Берінчик

Денис Берінчик

K2 Promotions

Нагадаємо, 20 квітня Денис Берінчик переміг японця Ніхіто Аракаву одноголосним рішення суддів і захистив пояс WBO International.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал "Інтер" зганьбився із трансляцією бою Дениса Берінчика з Аракавою.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Особа
Денис Берінчик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel