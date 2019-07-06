ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Перспективного боксера знайшли повішеним

8.9тЧитати матеріал російською

Перспективний мексиканський боксер першої найлегшої ваги Іван Sonrics Рамірес (13-1, 5 КО) був знайдений мертвим в своєму будинку в Меріді.

Тіло спортсмена, що висiло в петлі, виявила його мати. Поліція не уточнює чи був це суїцид чи замасковане вбивство.

За повідомленнями місцевої преси за день до трагедії боксер вів переговори зі своїм менеджером щодо наступного поєдинку в Сурінамі. Близькі та друзі Івана також не помічали ніяких дивацтв у його поведінці.

Новини
Російського чемпіона знайшли мертвого в калюжі крові

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що тіло відомого футболіста було виявлено в лісі біля його будинку. Популярність 26-річному спортсменові принесла участь в шоу знайомств "Острів кохання".

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Місце
Мексика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
1
Смішно
1
Цікаво
12
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel