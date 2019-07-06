Перспективного боксера знайшли повішеним

Перспективний мексиканський боксер першої найлегшої ваги Іван Sonrics Рамірес (13-1, 5 КО) був знайдений мертвим в своєму будинку в Меріді.
Тіло спортсмена, що висiло в петлі, виявила його мати. Поліція не уточнює чи був це суїцид чи замасковане вбивство.
За повідомленнями місцевої преси за день до трагедії боксер вів переговори зі своїм менеджером щодо наступного поєдинку в Сурінамі. Близькі та друзі Івана також не помічали ніяких дивацтв у його поведінці.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що тіло відомого футболіста було виявлено в лісі біля його будинку. Популярність 26-річному спортсменові принесла участь в шоу знайомств "Острів кохання".
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