Перспективного боксера знайшли повішеним

Перспективний мексиканський боксер першої найлегшої ваги Іван Sonrics Рамірес (13-1, 5 КО) був знайдений мертвим в своєму будинку в Меріді.

Тіло спортсмена, що висiло в петлі, виявила його мати. Поліція не уточнює чи був це суїцид чи замасковане вбивство.

За повідомленнями місцевої преси за день до трагедії боксер вів переговори зі своїм менеджером щодо наступного поєдинку в Сурінамі. Близькі та друзі Івана також не помічали ніяких дивацтв у його поведінці.

Новини Російського чемпіона знайшли мертвого в калюжі крові

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що тіло відомого футболіста було виявлено в лісі біля його будинку. Популярність 26-річному спортсменові принесла участь в шоу знайомств "Острів кохання".

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!