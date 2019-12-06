Перевага на 21 кг: результати зважування Джошуа – Руїс 2

За підсумками традиційної процедури зважування перед реваншем між поточним володарем поясів за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Енді Руїсом і колишнім чемпіоном Ентоні Джошуа мексиканець виявився важчим на 21 кілограм.

Як повідомляє Twitter промоутерської компанії Matchroom Boxing, вага Руїса склала 128,68 кг, що на 21,18 кг більше за масу Джошуа, яка дорівнює 107,501 кг.

Джошуа – Руїс

Варто відзначити, що мексиканець набрав майже 7 кг, а британський боксер став легше на 4,9 кг, незважаючи на заяви обох про бажання скинути вагу.

Нагадаємо, що перший бій між Руїсом і Джошуа закінчився сенсаційною перемогою мексиканця, який нокаутував британця в сьомому раунді поєдинку. Ця поразка стала першою в його кар'єрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа розповів про пораду, яку йому дав Володимир Кличко перед боєм з Руїсом.

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