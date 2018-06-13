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Зрив бою Усик - Гассієв: в Росії виступили із заявою

3.6тЧитати новину російською

Переговори про місце проведення фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) між росіянином Муратом Гассієвим і українцем Олександром Усиком тривають.

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Генсек Федерації Боксу Росії Умар Кремльов в коментарі РИА Новости повідомив, що протягом одного-двох тижнів питання має бути вирішене.

"Переговори непрості, вони ведуться безпосередньо з керівництвом WBSS і засновниками, а не з самими боксерами. Єдине - у нас йдуть важкі переговори про місце проведення", - цитує чиновника агентство.

Нагадаємо, бій повинен був відбутися 11 травня в Джидді (Саудівська Аравія), проте був перенесений через травму українця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ з'явилася інформація про можливе зриві фінального поєдинку.

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Тема
WBSS
Особи
Олександр УсикМурат Гассиев
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