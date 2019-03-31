Перед боєм Гвоздика арена в США душевно виконала гімн України

Українська діаспора у Філадельфії (США) гаряче привітала Олександра Гвоздика перед його поєдинком проти француза конголезького походження Дуду Нгумбу.

Глядачі, які зібралися на 2300 Арена, за кілька хвилин до початку зустрічі разом з організаторами виконали гімн України.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на це яскраве видовище.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 31 березня Олександр Гвоздик впевнено захистив свій титул чемпіона в напівсередній вазі WBC. 33-річний харків'янин переміг Дуду Нгумбу технічним нокаутом.

Бій завершився в 5-му раунді після того, як темношкірий боксер отримав травму і відмовився продовжувати битися.

Пізніше Олександр дав перший коментар, розповівши про неприємний осад, який у нього залишився від такої перемоги.

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