Перед боєм Гвоздика арена в США душевно виконала гімн України

Українська діаспора у Філадельфії (США) гаряче привітала Олександра Гвоздика перед його поєдинком проти француза конголезького походження Дуду Нгумбу.
Глядачі, які зібралися на 2300 Арена, за кілька хвилин до початку зустрічі разом з організаторами виконали гімн України.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на це яскраве видовище.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 31 березня Олександр Гвоздик впевнено захистив свій титул чемпіона в напівсередній вазі WBC. 33-річний харків'янин переміг Дуду Нгумбу технічним нокаутом.
Бій завершився в 5-му раунді після того, як темношкірий боксер отримав травму і відмовився продовжувати битися.
Пізніше Олександр дав перший коментар, розповівши про неприємний осад, який у нього залишився від такої перемоги.
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