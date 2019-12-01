"Печінка відкрита": Ломаченко подзвонив російському боксеру в ринг і допоміг перемогти

Відомий російський боксер Олександр Беспутін (14-0, 9 КО) переміг свого співвітчизника Раджаба Бутаєва (12-1, 9 КО) завдяки допомозі українця Василя Ломаченка.

Поєдинок, на кону якого стояв титул регулярного чемпіона WBA в напівсередній вазі, пройшов в Монте-Карло.

Під час перерви між восьмим і дев'ятим раундами один з секундантів сказав Беспутіну: "Дзвонив Вася, сказав, що у нього печінку відкрита".

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу ж після бою Беспутін, який як і Олександр Усик є клієнтом менеджера Егіс Клімас, викликав кримчанина на ринг. Саша вийшов на канвас, де обнявшись з росіянином попозував перед фотокамерами.

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