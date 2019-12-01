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1 грудня • оновлено в 22:11
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"Печінка відкрита": Ломаченко подзвонив російському боксеру в ринг і допоміг перемогти

"Печінка відкрита": Ломаченко подзвонив російському боксеру в ринг і допоміг перемогти
Зустріч ознаменувалася незвичайним моментом
22.3т Читати матеріал російською

Відомий російський боксер Олександр Беспутін (14-0, 9 КО) переміг свого співвітчизника Раджаба Бутаєва (12-1, 9 КО) завдяки допомозі українця Василя Ломаченка.

Поєдинок, на кону якого стояв титул регулярного чемпіона WBA в напівсередній вазі, пройшов в Монте-Карло.

Під час перерви між восьмим і дев'ятим раундами один з секундантів сказав Беспутіну: "Дзвонив Вася, сказав, що у нього печінку відкрита".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу ж після бою Беспутін, який як і Олександр Усик є клієнтом менеджера Егіс Клімас, викликав кримчанина на ринг. Саша вийшов на канвас, де обнявшись з росіянином попозував перед фотокамерами.

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Автор
Максим Богданов
Особи
Олександр Беспутiн Василь Ломаченко
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Livesey David
Livesey David
Беспутин, хехехе, xаxлы этому боксёру должны хероя Украины вручить за одну только фамилию.
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Пукен Балодька
Пукен Балодька
Livesey David, Это не без путин, а бес путин, так-что фамилия что надо. Украинцы тут не при чем.
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Чан Джеки
Чан Джеки
быть ему президентом россии и фамилия класс беспутина.
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3
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Да как то пофиг на этих дeбилов.
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