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6 листопада • оновлено в 18:04
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"Пам'ятаємо костоломів": в Росії назвали небезпеку для Усика

2.5т Читати матеріал російською

Знаменитий російський коментатор Володимир Гендлін назвав силу нинішніх зірок суперважкої ваги головною проблемою для Олександра Усика у новому для нього дивізіоні.

Експерт нагадав усім про ситуацію в категорії кілька років тому.

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"Усик – технар чистої води. Не знаю, як складеться його кар'єра в супертяжах. Тому що там зовсім інша парадигма. Там все сильніше, все складніше і трошки страшніше. Ми всі пам'ятаємо костоломов 80-9-х. Там були бійці, які й близько не стоять біля Усика у технічному плані, але те, що вони творили на рингу, ввергало в страх. Це те, з чим доведеться зіткнутися Усику", – сказав Гендлін в інтерв'ю "Советскому спорту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександру Усику готують жорстку підставу з чемпіонським боєм.

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Особи
Олександр Усик Володимир Гендлін
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