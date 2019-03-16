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Пакьяо може відібрати суперника у Ломаченка

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Легендарний філіппінець Менні Пакьяо збирається повернутися на ринг у червні нинішнього року. Суперником переможеного Флойдом Мейвезером боксера може стати Майкі Гарсія, на бій з яким також претендує українець Василь Ломаченко.

Пакьяо збирається відвідати поєдинок непереможеного американця проти чемпіона IBF в напівсередній вазі Ерола Спенса. У разі перемоги Майкі, філіппінський спортсмен збирається вступити з ним в переговори щодо проведення поєдинку. Ще одним кандидатом на бій із Пакьяо є володар титулу WBA Super Кіт Терман, повідомляє VRinge.

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Менні Пакьяо

Менні Пакьяо

Boxing Scene

Нагадаємо, що чемпіон світу WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко хоче стати абсолютним чемпіоном світу. Один з поясів – WBC – зараз знаходиться у Майкі Гарсії, який перейшов в іншу вагову категорію.

Еррол Спенс і Майкі Гарсія

Еррол Спенс і Майкі Гарсія

Boxing Scene

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступний поєдинок Василя Ломаченка відбудеться 12 квітня. Суперником українського чемпіона стане британець Ентоні Кролла. Претендент на титули нашого боксера розуміє, що є аутсайдером бою, проте розраховує на свій головний козир.

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Особи
Менні Пак'яоВасиль ЛомаченкоМайкі Гарсія
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