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Опублікована вражаюча статистика ударів Ломаченка в бою з Кемпбеллом

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Український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) переміг Люка Кемпбелла (20-3, 18 КО) і став володарем трьох чемпіонських поясів (WBA, WBO і WBC).

Ломаченко - Кемпбелл

Ломаченко - Кемпбелл

Згідно з підрахунком комп'ютеризованої системи оцінки ударів в єдиноборствах CompuBox, Василь викинув 527 удари, 211 з яких були точними (40%). Серед них 75 джебів і 136 силових ударів.

Противник Ломаченко завдав 420 ударів, і лише 131 потрапили в українця (31,2%). Вася пропустив 44 джеба і 87 силових ударів.

Опублікована вражаюча статистика ударів Ломаченка в бою з Кемпбеллом

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Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кемпбелл пройшов в Лондоні на О2 арені і завершився перемогою нашого співвітчизника за очками. У 8-му раунді британець потрапив в нокдаун. Після зустрічі Кемпбеллу довелося відправитися в госпіталь. Крім того, було опубліковано відео кращих моментів і фотографії самих ключових епізодів бою.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Люк Кемпбелл Василь Ломаченко
Місце
Англія Лондон
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