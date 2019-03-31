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Опублікована вражаюча статистика ударів Гвоздика в бою з Нгумбу

2.2тЧитати матеріал російською

Українець Олександр Гвоздик в два рази перевершив Дуду Нгумбу за кількістю ударів, нанесених по супернику.

Олександр Гвоздик

Олександр Гвоздик

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За підрахунком комп'ютеризованої системи оцінки ударів в єдиноборствах CompuBox, Саша викинув 204 удари, 47 з яких потрапили були точними (23%). Серед них 18 джебів і 29 силових ударів.

Нгумбу завдав 108 ударів, але лише 18 потрапили в українця (17%). Гвоздик пропустив лише 3 джеба і 15 силових ударів.

Опублікована вражаюча статистика ударів Гвоздика в бою з Нгумбу

Новини
Перед боєм Гвоздика арена в США душевно виконала гімн України

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-0, 14 KO) захистив свій титул в поєдинку з французом конголезького походження Дуду Нгумбу (38-9, 14 KO). Бій в Філадельфії (США) завершився технічним нокаутом в 5-му раунді.

Пізніше Олександр дав перший коментар, розповівши про неприємний осад, який у нього залишився від такої перемоги.

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Тема
Гвоздик - Нгумбу
Особи
Дуду НгумбуОлександр Гвоздик
Місце
СШАФіладельфія
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