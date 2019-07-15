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Олімпійський чемпіон з боксу загинув у страшному ДТП в Америці

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Екс-чемпіон світу з боксу в чотирьох вагових категоріях Пернелл Уїтакер на прізвисько "Солодкий горошок" трагічно загинув у віці 55 років.

Колишній боксер був збитий машиною на жвавому перехресті свого рідного міста Норфолк в штаті Вірджинія, США, і помер від отриманих травм, повідомляє worldboxingnews.net. Водій, що збив Уітакера, залишився на місці події і допоміг правоохоронцям відновити картину аварії.

Пернелл Уїтакер

Пернелл Уїтакер

tofight.ru

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Пернелл Уїтакер є чемпіоном Олімпійських ігор-1984 в Лос-Анджелесі, екс-чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях і членом Залу Слави боксу. Він відомий як один з кращих боксерів захисного плану в історії. Завершив виступи в 2001 році, а після цього пробував себе на тренерському терені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ДТП загинув унікальний футболіст збірної Іспанії.

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США
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Bonneau Margaret
Bonneau Margaret
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