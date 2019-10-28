Офіційно: Повєткін битиметься з жертвою Усика

Російський боксер Олександр Повєткін все ж зустрінеться в рингу з колишнім суперником Олександра Усика - американцем Майклом Хантером. Бій відбудеться 7 грудня в андеркарді реваншу Руїс - Джошуа.

Про проведення поєдинку повідомив американський боксер в своєму Instagram. Хантер і Повєткін зустрінуться один з одним в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.

Інформацію підтвердив також промоутер Едді Хірн.

Нагадаємо, на початку жовтня з'явилися чутки про те, що команда росіянина Повєткіна веде переговори про бій з британцем Тайсоном Ф'юрі, незважаючи на попередні домовленості про поєдинок з Хантером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Повєткін в попередньому бою в кінці серпня в Лондоні переміг британця Хьюі Ф'юрі одноголосним рішенням суддів.

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