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28 жовтня • оновлено в 14:07
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Офіційно: Повєткін битиметься з жертвою Усика

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Російський боксер Олександр Повєткін все ж зустрінеться в рингу з колишнім суперником Олександра Усика - американцем Майклом Хантером. Бій відбудеться 7 грудня в андеркарді реваншу Руїс - Джошуа.

Like Mike, Like Wilt. #huntingseason

Публікація від Michael Hunter II (@michaelbountyhunter)

Про проведення поєдинку повідомив американський боксер в своєму Instagram. Хантер і Повєткін зустрінуться один з одним в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.

Інформацію підтвердив також промоутер Едді Хірн.

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Нагадаємо, на початку жовтня з'явилися чутки про те, що команда росіянина Повєткіна веде переговори про бій з британцем Тайсоном Ф'юрі, незважаючи на попередні домовленості про поєдинок з Хантером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Повєткін в попередньому бою в кінці серпня в Лондоні переміг британця Хьюі Ф'юрі одноголосним рішенням суддів.

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Читайте всі новини по темі "Джошуа – Руїс: реванш" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особа
Олександр Повєткін
Місце
Саудівська Аравія Ер-Ріяд
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