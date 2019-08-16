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Офіційно: названо дату дебюту Усика у хевівейті

1.8т Читати матеріал російською

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик повернеться на ринг 12 жовтня у США.

Цього дня наш співвітчизник проведе поєдинок на Wintrust Arena в Чикаго. Бій стане для українця дебютним у суперважкій ваговій категорії.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram повідомив один із промоутерів Усика Едді Хірн. Історичний бій буде показано стрімінговою платформою DAZN.

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Очікувалося, що першим суперником Олександра у хевівейті стане Карлос Такам із Камеруну, однак той підписав контракт із промоутерською компанією Star Boxing, що ставить під сумнів проведення такого поєдинку.

Зазначимо, що свій останній бій Усик провів у листопаді минулого року, коли нокаутував у восьмому раунді британця Тоні Белью.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація боксу (IBF) позбавила Олександра Усика можливості позмагатися із переможцем реваншу Джошуа – Руїс.

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Тема
Усик – Такам
Особи
Олександр Усик Едді Хірн
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Давай,Саня! Верим в тебя,ожидает,что тебя отпздят! Сепар хренов.
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