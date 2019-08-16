Офіційно: названо дату дебюту Усика у хевівейті

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик повернеться на ринг 12 жовтня у США.
Цього дня наш співвітчизник проведе поєдинок на Wintrust Arena в Чикаго. Бій стане для українця дебютним у суперважкій ваговій категорії.
Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram повідомив один із промоутерів Усика Едді Хірн. Історичний бій буде показано стрімінговою платформою DAZN.
Очікувалося, що першим суперником Олександра у хевівейті стане Карлос Такам із Камеруну, однак той підписав контракт із промоутерською компанією Star Boxing, що ставить під сумнів проведення такого поєдинку.
Зазначимо, що свій останній бій Усик провів у листопаді минулого року, коли нокаутував у восьмому раунді британця Тоні Белью.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація боксу (IBF) позбавила Олександра Усика можливості позмагатися із переможцем реваншу Джошуа – Руїс.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Усик – Такам" на сайті "OBOZREVATEL".