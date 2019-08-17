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Офіційно: названо дату і місце бою-реваншу Ф'юрі - Уайлдер

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Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 КО), проведе реванш з володарем титулу WBC Деонтеєм Уайлдером (41-0-1, 20 КО) взимку 2020 року.

Ф'юрі - Уайлдер

Ф'юрі - Уайлдер

"Все вже вирішено. Ми обидва проведемо наступні поєдинки, а потім поб'ємося 22 лютого", - заявив Ф'юрі в прямому ефірі передачі ESPN's Now or Never. Місцем проведення бою було обрано Лас-Вегас (США).

Тайсон Ф'юрі проведе наступний бій 14 вересня в Лас-Вегасі. Його суперником стане шведський боксер Отто Валлін (20-0, 13 КО). Деонтей Уайлдер боксуватиме в реванші з відомим кубинцем Луїсом Ортісом (31-1, 26 КО) 23 листопада.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні минулого року Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі видали мегафайт, який приніс нічию. При цьому британець двічі побував в нокдауні, але, на думку багатьох експертів, здобув перемогу в бою.

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Тема
Уайлдер – Фьюрi
Особи
Тайсон Ф'юрі Деонтей Уайлдер
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