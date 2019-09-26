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27 вересня • оновлено в 19:41
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Офіційно: Ломаченко отримав суперника на свій бій

25.6т Читати матеріал російською

Поєдинок між чемпіоном IBF у легкій вазі Річардом Ком і претендентом на титул Теофімо Лопесом оголошений офіційно.

Переможець в першій половині 2020 роки проведе поєдинок проти чемпіона WBC, WBA, WBO в легкій дивізіоні Василя Ломаченка.

"Це буде захоплюючий поєдинок. Топовий проспект Лопес буде протистояти справжньому крутому ветерану Річарду Коммi", – сказав президент Top Rank Тодд Дюбоф в інтерв'ю ESPN.

Зустріч Ком - Лопес відбудеться 14 грудня в Нью-Йорку на арені "Madison Square Garden".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні цього року Коммi (29-2, 26 КО) переміг ветерана Раймундо Бельтрана (36-9-1, 22 КО).

Спочатку Ломаченко планував провести об'єднавчий бій з Коммi 12 квітня, однак чемпіон світу IBF пошкодив кисть і не відновився до цієї дати. Українцю довелося провести обов'язковий захист проти британця Ентоні Кролли, а бій з ганським боксером був відкладений

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Особи
Рiчард Коммi Теофімо Лопес
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Вот тут то Ваське могут настучать по ватной бошке. Посмотрим как оно пойдет.
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