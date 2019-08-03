"Я був швидше": Ломаченко розповів про "коротку бійку" з Усиком

Володар титулів Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) згадав про своiй спаринг з Олександром Усиком.

"Один раз було. Він прийшов в мій зал в моєму рідному місті і у нас була коротка спаринг сесія. Коротка, тому що він її закінчив? Ні. Ми билися чисто технічно. Це було дуже цікаво. Я був швидше, ось чому технічний бокс був легше. Але у нього дуже великий розмах рук. Але ви знаєте, це ніколи не можна буде порівняти", - заявив Василь в інтерв'ю Vringe Vision.

Крім того. Ломаченко уточнив, що не знає, хто б переміг, якби вони були в одній вазі.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко повернеться в ринг 31 серпня. Поєдинок проти Люка Кемпбелла пройде в Лондоні на O2 Arena, а букмекери вже опублікували котирування на бій.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!