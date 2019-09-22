Обличчям вниз: непереможний боксер відправив суперника в моторошний нокаут - опубліковано відео

Непереможний американський легковаговик Кріс Кольберт (14-0, 5 КО) здобув ефектну перемогу над представником Мексики Мігелем Бельтраном-молодшим (33-9, 22 КО).

Поєдинок на вечорі боксу в Бейкерсфілді (округ Керн, штат Каліфорнія, США) завершився в першому ж раунді.

За кілька секунд до гонгу 22-річний Кольберт зловив Бельтрана джебом, а через мить додав правим боковим. Мексиканець моторошно завалився на підлогу рингу обличчям вниз, а рефері одразу ж зупинив зустріч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в андеркарті цього бою в Бейкерсфілді, небитий український боксер напівлегкій ваговій категорії Віктор Славинський (11-0-1, 7 КО) ефектно нокаутував місцевого бійця Хесуса Агінагу (5-10-2).

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