"О Боже мій!" Ломаченко вразив ESPN своїм трюком — відеофакт

Український чемпіон світу в найлегшій ваговій категорії за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) викликав справжній фурор в студії знаменитого американського телеканалу ESPN.
Наш співвітчизник перед записом інтерв'ю показав, як легко жонглює трьома тенісними м'ячиками. Ведуча жартома запропонувала зробити це з чотирма круглими снарядами. Василь без роздумів взяв чотири м'ячі, і як ні в чому не бувало почав жонглювати й ними.
Такий трюк викликав бурхливі емоції у журналістки, яка не стрималася, вигукнувши: "О Боже мій!"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Наступний поєдинок українця Василя Ломаченка пройде 12 квітня в Лос-Анджелесі.
Суперником чемпіона світу WBA і WBO стане обов'язковий претендент британець Ентоні Кролла.
Василь планував провести об'єднавчий бій проти чемпіона IBF Річарда Коммi, проте в останньому поєдинку ганець отримав травму і не встигне відновитися до запланованої дати бою.
Пізніше Ломаченко зробив заяву про свою кар'єру, розповівши про деякий дискомфорт у нинішній ситуації.
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