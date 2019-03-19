"О Боже мій!" Ломаченко вразив ESPN своїм трюком — відеофакт

Український чемпіон світу в найлегшій ваговій категорії за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) викликав справжній фурор в студії знаменитого американського телеканалу ESPN.

Наш співвітчизник перед записом інтерв'ю показав, як легко жонглює трьома тенісними м'ячиками. Ведуча жартома запропонувала зробити це з чотирма круглими снарядами. Василь без роздумів взяв чотири м'ячі, і як ні в чому не бувало почав жонглювати й ними.

Такий трюк викликав бурхливі емоції у журналістки, яка не стрималася, вигукнувши: "О Боже мій!"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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