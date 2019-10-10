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10 жовтня • оновлено в 21:35
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Стало відомо, коли Усик проведе чемпіонський бій у суперваговиках

2.7т Читати матеріал російською

Відомий британський промоутер Едді Хірн розповів про майбутнє Олександра Усика в суперважкому дивізіоні.

За його словами, у разі перемоги над американцем Чазз Візерспуном український спортсмен у наступному бою побореться за чемпіонський титул. Цей поєдинок може відбутися до кінця 2020 року.

Олександр Усик

Олександр Усик

skysports.com

"Усик боротиметься за титул чемпіона світу у суперважкій вазі у своєму наступному бою, якщо він переможе Візерспуна. Він хоче стрибнути з корабля на бал. Думає, що може перемогти всіх. Я не знаю, наскільки легко він робив важку вагу, тож, можливо, додаткові кілограми нададуть йому додаткової сили. Він не стане найбільшим суперваговиком усіх часів, але свої недоліки надолужить у майстерності", — заявив Хірн, якого цитує Sky Sports.

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Нагадаємо, що у ніч із 12-го на 13 жовтня Усик проведе у Чикаго дебютний бій у суперважкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хірн розповів про можливий поєдинок Усика і Джошуа.

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Особи
Олександр Усик Едді Хірн
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